«Пульс. Спорт» — лучшая страховка для спортсменов по версии оргкомитета премии «Спорт и Россия»

Цифровая страховая «Пульс» стала лауреатом премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая страховая компания для профессиональных спортсменов и любителей».

Мы взяли интервью у Слабодчиковой Евгении Викторовны, руководителя направления по спортивному страхованию СК «Пульс», и узнали про спортивные проекты компании и формулу успеха: разработка удобного клиентского пути, выгодный продукт и поддержка спортсменов на соревнованиях.

– Компания недавно стала лауреатом премии «Спорт и Россия». Как вы достигли такого результата?

Страховку «Пульс.Спорт» мы запустили в феврале 2023 года. Сначала был упор только на прямые продажи, анализировали аудиторию и спрос. Потом начали участвовать в спортивных мероприятиях в качестве спонсоров, развивать партнерские отношения. На мой взгляд, разработка удобного клиентского пути и выгодного продукта для клиента, а также поддержка спортсменов во время соревнований, стали нашей формулой успеха по спортивному страхованию.

– Евгения Викторовна, какие спортивные проекты поддерживает компания?

Мы поддерживаем проекты по разным видам спорта. Среди организаторов забегов это Wild Trail и Московский Марафон. Среди тех, кто развивают велоспорт: GranFondo и Московский велофестиваль. По водным видам спорта: Swimсup и Завидово Сап Клаб. А еще в 2023 году стали спонсорами мероприятия по развитию уличной культуры и спорта — Кардо.

Также, мы являемся партнерами крупных компаний по спортивному страхованию: банк ВТБ, Почта Банк, футбольный клуб «Динамо» и КАНТ.

– Вы сотрудничаете с большим количеством спортивных организаций. Какие проблемы в отрасли вы определили? Что замечаете?

Наверное, это устаревший подход к страхованию в целом и знаменитая надежда на «авось». Да, на некоторых мероприятиях есть обязательное страхование. Но, мы бы хотели, чтобы люди сами заботились о себе. Ведь, к сожалению, неуязвимых людей не бывает. Сильный ушиб или какое-нибудь растяжение при занятиях спортом — довольно частая история.

– Какой совет вы бы дали спортсменам?

Очень простой! Обязательно следить за своим здоровьем, помнить о безопасности и не забывать про страховку, которая пригодится в трудные моменты.