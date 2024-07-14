В покушении на Трампа обвинили... фаната «Ромы». Итальянец будет судиться

Пострадал ни за что.

В ночь на 14 июля мир потрясла новость о покушении на Дональда Трампа. Экс-президент США и кандидат на грядущих осенних выборах выступал перед сторонниками в Пенсильвании, когда прозвучали выстрелы. Одна из пуль задела ухо Трампа, но, за исключением этого ранения, 78-летний политик не пострадал.

Преступника моментально застрелила охрана Трампа, но долгое время о его личности ничего не было известно. Разумеется, медиа начали копать и быстро нашли, как им показалось, виновного.

Подозревать стали некоего Марка Вайолетса, идентифицированного как «известного антифа-экстремиста». Информация об этом появилась в соцсетях вместе с видеороликом, на котором Вайолетс говорит, что «грядет справедливость». Текст одного из постов гласил: «СРОЧНО: Департамент полиции Батлера подтверждает арест Марка Вайолетса, стрелявшего в Трампа известного антифа-экстремиста. Перед нападением он загрузил видео на YouTube...»

Информацию подхватили многие СМИ, но достаточно быстро стало известно, что она ложная. Марк Вайолетс оказался итальянским спортивным журналистом Марко Виоли и фанатом «Ромы». У Виоли есть видеоблог и сайт про римский клуб. Разумеется, ни к какому нападению он причастен не был.

Марко Виоли. Фото Соцсети

Журналист не стал мириться с ситуацией и обратился к подписчикам в социальных сетях: «Я категорически отрицаю причастность к этой ситуации. Я проснулся в два часа ночи из-за многочисленных уведомлений. Я в Италии, в Риме, и понятия не имел, что произошло».

Также Виоли сообщил, откуда такая информация могла появиться: «Эти фейковые новости организованы группой моих врагов, разрушающих мою жизнь с 2018 года. Они селятся в моем доме, фотографируют мой домофон, подъезд, следят за мной. Эти двое — настоящие сталкеры. Мне больше нечего добавить».

Журналист пообещал подать в суд на всех, кто ошибочно обвинил его в покушении на Трампа: «В понедельник я подам жалобу на этих двоих и на все СМИ, распространившие фальшивые новости. Я в журналистике с 2006 года и прекрасно знаю, что нужно проверять все источники, прежде чем давать новость на первую полосу».

Реальным нападавшим на Трампа оказался 20-летний местный житель по имени Томас Крукс. Об этом официально сообщили в ФБР. По данным властей, Крукс значился республиканцем в местных записях о статусе избирателя, но в то же время отправлял деньги демократам. Реальные мотивы нападавшего неизвестны — полиция считает, что расследование по этому вопросу будет долгим.