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В Москве начал действовать обязательный масочный режим

12:09
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters

В Москве с 12 мая начал действовать обязательный масочный режим. Горожанам необходимо носить медицинские маски и перчатки в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте — наземном и метро.

Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тысячи рублей, в транспорте — 5 тысяч рублей.

Кроме того, маски и перчатки с 12 мая необходимо носить и на рабочем месте за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц. Как сообщалось ранее, с 12 мая в столице разрешена работа предприятий промышленности и строительства.

Приобрести индивидуальные средства защиты можно не только в магазинах и аптеках, но и на всех станциях Московского метрополитена.

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