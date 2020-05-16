В МЧС предупредили, что коронавирусом можно заразиться через чипсы и орехи

Риск заражения коронавирусом растет при употреблении пищи из упаковок, до которых ранее могли дотрагиваться другие люди, сообщается в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

— Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки), — говорится в тексте рекомендаций.

Также, в тексте напомнили, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым способом (через рукопожатия или предметы обихода). Рекомендуется носить с собой антисептическое средство для рук, держать при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток, чтобы прикрывать ими нос и рот при кашле. Использованную салфетку необходимо выбросить.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 262 843 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.