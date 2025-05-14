Майоров сообщил, что попал в больницу: «У меня букет болезней»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сообщил «СЭ», что находится в больнице.

«Это внеплановое обследование. У меня букет болезней. Не хотел бы особо распространяться, уточнять, что и как. Будем надеяться, что скоро выпишут», — сказал Майоров «СЭ».

Майорову 87 лет. Он также является семикратным чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером, вице-президентом Федерации хоккея России и председателем Тренерского совета.