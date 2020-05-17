Статистика по коронавирусу в России и мире на 17 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4 207 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 855 человек), Московской области (907), Санкт-Петербурге (451), Нижегородской области (281) и Свердловской области (160).

Всего на день 17 мая в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 733 345 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 313 384 летальных исхода, выздоровели 1 817 884 человек.

В США количество зараженных составляет 1 507 773 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Россия и Испания (276 505).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (90 113), Великобритании (34 466) и Италии (31 763).