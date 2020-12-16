Собянин заявил об отсутствии необходимости локдауна в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии необходимости в жестком локдауне в столице.

«Ситуация непростая, очень сложная. Сам уровень заболеваемости и госпитализации очень высокие. Но система справляется сегодня с ним, работают нормально все звенья медицинской системы. В этих условиях мы можем позволить себе не вводить какие-то сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь», — приводит ТАСС слова Собянина.

Политик выразил надежду на то, что в ближайшее время пандемия пойдет на спад, а показатели роста заболеваемости стабилизируются.

По данным Роспотребнадзора, в России за весь период пандемии выявлено 2 734 454 случая коронавируса. Зафиксировано 48 564 летальных исхода, 2 176 100 человек выздоровели.