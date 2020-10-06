Собянин сообщил о дополнительных мерах контроля в целях борьбы с распространением коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил, что вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями по борьбе с коронавирусом.

1. С 9 октября и до окончания каникул приостановят льготный проезд школьников в общественном транспорте. Уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.

2. С 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

3. В ближайшее время продажу билетов в театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству Москвы, переведут исключительно в электронный вид.

4. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционку. Непредставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.