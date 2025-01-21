Седокову опросили в рамках проверки суицида баскетболиста Тиммы

Певица Анна Седокова опрошена правоохранительными органами в рамках проверки суицида ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», — приводит слова источника РИА «Новости».

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, 32-летний спортсмен покончил с собой. Рядом с телом мужчины нашли записку с текстом «Позвоните Анне» и номером телефона Седоковой, с которой они развелись в начале декабря.

В России Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В составе национальной сборной Латвии баскетболист провел 68 матчей.