Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 17:49

Седокову опросили в рамках проверки суицида баскетболиста Тиммы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото соцсети

Певица Анна Седокова опрошена правоохранительными органами в рамках проверки суицида ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», — приводит слова источника РИА «Новости».

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, 32-летний спортсмен покончил с собой. Рядом с телом мужчины нашли записку с текстом «Позвоните Анне» и номером телефона Седоковой, с которой они развелись в начале декабря.

В России Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В составе национальной сборной Латвии баскетболист провел 68 матчей.

Источник: РИА «Новости»
Янис Тимма
Читайте также
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамиашвили: «Международные федерации начинают осознавать пагубность решений, принятых под русофобскими девизами»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости