На Совете по спорту обсудят обеспечение доступности спортобъектов для ветеранов СВО

Предложения по обеспечению доступности спортивных объектов для инвалидов и ветеранов специальной военной операции (СВО) подготовят к заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

21 января в Москве прошло рабочее совещание по подготовке к Совету при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, в нем приняли участие председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин, статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Александр Никитин, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, руководитель службы сопровождения ветеранов СВО Общероссийского народного фронта Ирина Куксенкова.

«В прошлом году был дан старт работе комиссии Госсовета по направлению физической культуры и спорта, в числе ключевых направлений которой реабилитация, социализация и профессиональная самореализация участников специальной военной операции. В настоящее время собран большой массив информации о практиках, применяемых в различных регионах. Также анализируется информация об обеспеченности инфраструктурой, тренерским составом и др. Мы продолжаем встречи с экспертами на разных уровнях. Поступившие предложения будут аккумулированы и изучены», — сказал Миляев.

«Сегодня порядка 32 процентов спортивных объектов в стране адаптировано для людей с ограниченными физическими возможностями, и мы планируем ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 350 новых объектов, — отметил Никитин. — А в течение года — внедрить «Стандарт реабилитации», который обеспечит равный доступ к качественным услугам физической реабилитации вне зависимости от региона. При этом объем финансовой поддержки увеличивается».