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Мамиашвили: «Международные федерации начинают осознавать пагубность решений, принятых под русофобскими девизами»

Даниил Аршавский
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о меняющемся отношении международных спортивных организаций к России.

«Сегодня, к счастью, многие международные федерации начинают осознавать пагубность решений, принятых под русофобскими девизами. Надеюсь, что это четырехлетие не будет омрачено сугубо политическим давлением на спортивные общественные организации и олимпийское движение», — цитирует Мамиашвили Vprognoze.ru.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских спортсменов в нейтральном статусе к международным соревнованиям и зимним Олимпийским играм.

Источник: Vprognoze.ru
Михаил Мамиашвили
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