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Сегодня, 10:30

Российский регбист рассказал, как играл в театре с Джигарханяном

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион России и Европы по регбилиг, а ныне телеведущий Кирилл Кошарин в интервью «СЭ» рассказал, как в детстве играл в театре «Ленком» под руководством Марка Захарова.

— Хоть я и регбист, но учился в Москве в 123-й школе, а это школа сценического искусства. Поэтому много кого повидал. Я играл в «Ленкоме» в конце 90-х старшего сына в пьесе по фильму с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, у нас она называлась «Город миллионеров». Марк Анатольевич Захаров был художественным руководителем «Ленкома», Роман Савельевич Самгин — режиссером спектакля. Со мной играли Армен Борисович Джигарханян, Ирина Михайловна Чурикова, Маша Миронова, Сергей Степанченко... Армен Борисович ходил в обуви на размер меньше — специально, чтобы лучше чувствовать сцену и всегда быть в фокусе.

Помню, как первую зарплату получил — 7 тысяч рублей, у нас весь двор гулял. Сначала относился к этому халатно, но, когда одноклассники начали на таком зарабатывать, на примерку все-таки поехал — с Арменом Борисовичем на пару. Почему-то мне особенно его эффектные уши запомнились. Странно звучит, наверное, но я, когда играл, только на них и смотрел. А Маша Миронова — ходячий секс. Да там про каждого человека можно бесконечно рассказывать.

— Почему актером не стал?

— Я просто за одно лето превратился из 150-сантиметрового ребенка в палку под 190. Мне сказали: «Классно, но ты, сынок, на Армена Борисовича сверху смотреть будешь». В ГИТИС звали, но, видимо, суждено было другим заниматься.

Кирилл Кошарин и&nbsp;Этери Тутберидзе. «С Тутберидзе выпил бы пива». Интервью ведущего шоу «Большие девочки» — о работе с тренером, регби и методах Джигарханяна

Валерия Кочковская

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