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Российский тренер Кошарин: «Я не вижу очередей к штанге в зале. Многие туда ходят фоточку сделать»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский регбист и телеведущий — популяризатор спорта Кирилл Кошарин в интервью «СЭ» высказался о популярности здорового образа жизни в России. Кошарин — один из наставников проекта «Большие девочки» с участием Этери Тутберидзе.

— С вопросом веса все просто: есть можно в принципе все, другое дело, как ты энергию распределяешь. Если лег спать после фастфуда — одно дело, если побегал и все сжег — другое.

У нас же это с детства идет. Вспоминаю мамины тарелки борща и кусок говядины, который там плавает, как айсберг. И тебе еще приговаривают: «Давай ешь». К бабушке приезжаешь — а она говорит про то, какой ты худой. Люди думают, что так проявляют заботу, а я сейчас на детей смотрю — ощущение, будто они уже больше меня, родители прям последнее в них вкладывают. Я вот своих детей есть не заставляю — наелся, значит, наелся.

И в залах я тоже очередей к штанге не вижу. У нас людей с весом много.

— Но залов больше становится, это видно.

— У нас, к сожалению, многие ходят в зал или на массовый забег разок фоточку сделать и выложить. Это не культура в широком смысле слова. Забеги в Москве стали модными? Ну и сколько процентов населения от многомиллионного города бежит?

Но я согласен: высказываешь свое недовольство — предлагай. Мне бы хотелось, чтобы было как в Азии, где все люди на велосипедах, или как в Европе, где многие бегают. Просто желание, мечта. Тогда у людей уменьшилось бы количество проблем со здоровьем.

Кирилл Кошарин и&nbsp;Этери Тутберидзе. «С Тутберидзе выпил бы пива». Интервью ведущего шоу «Большие девочки» — о работе с тренером, регби и методах Джигарханяна

Валерия Кочковская

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