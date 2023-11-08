Писарского оштрафовали на 5 тысяч рублей за совершенное им ДТП в августе

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский был оштрафован на 5 тысяч рублей по итогам совершенного им ДТП.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен», — говорится в заявлении ГУ МВД России по Самарской области.

21 августа сообщалось, что Писарский попал в аварию и повредил машину. Отмечалось, что сам игрок не пострадал. Среди возможных вариантов ответственности был как денежный штраф, так и лишение прав на управление транспортным средством.

27-летний Писарский выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 11 матчей и забил два мяча.