Министр спорта Украины подал заявление об отставке

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке, сообщает ТАСС.

Верховной рады Ярослав Железняк в своих соцсетях сообщил, что парламент рассмотрит вопрос об отставке Гутцайта 9 ноября.

О скором увольнении министра стало известно в 6 ноября, причины до сих пор не назывались. Гутцайт — фехтовальщик, олимпийский чемпион в командном зачете (1992), заслуженный мастер спорта СССР (1992) и заслуженный тренер Украины (2003). Свой пост он занял в марте 2020 года, с ноября 2022 года возглавил Национальный олимпийский комитет .