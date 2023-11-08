Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 12:06

Российский футболист Лесин умер в Сочи в возрасте 30 лет

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футболист и тренер Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Федерацию футбола Чувашии.

Подробности обстоятельства не уточняются. Отец игрока Сергей Лесин заявил, что тело сына нашли около моря в Сочи, куда футболист отправился на всероссийские соревнования. Сергей Лесин добавил, что его сын погиб 6 ноября.

В разные годы футболист играл за «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Источник: РИА
1
0
Читайте также
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
5 миллионов призовых, вторая победа Захры и ежегодная пьянка на скачках в Мельбурне
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
В конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ
В Москве скончался сын театрального режиссера Абрамовой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны подробности ограбления семьи девушки Неймара — они искали новорожденную дочь игрока
Новости
RSS RSS
Все новости