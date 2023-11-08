Российский футболист Лесин умер в Сочи в возрасте 30 лет

Футболист и тренер Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Федерацию футбола Чувашии.

Подробности обстоятельства не уточняются. Отец игрока Сергей Лесин заявил, что тело сына нашли около моря в Сочи, куда футболист отправился на всероссийские соревнования. Сергей Лесин добавил, что его сын погиб 6 ноября.

В разные годы футболист играл за «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».