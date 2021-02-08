Песков рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после пандемии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что летом доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60 процентов. По его словам, это позволит в августе вернуться к нормальной жизни.

«Я думаю, что к середине лета, — цитирует ТАСС Пескова. — То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».

Песков отметил, что, согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60 процентов населения Земли, причем как естественным, так и искусственным путем.

«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — добавил представитель Кремля.

Песков считает, что вакцинация набирает обороты по всему миру. В частности, темпы наращивают Россия и США.

В мире за все время пандемии коронавирусом заразились около 105,8 миллиона человек, более 2,3 миллиона умерли.

В России зарегистрировано свыше 3,9 миллиона случаев заражения, выздоровели более 3,4 миллиона человек, умерли почти 76,7 тысяч пациентов.