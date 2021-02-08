Главное о коронавирусе в России и мире на 8 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на понедельник 8 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 728), Санкт-Петербурге (1 551), Московской области (912), Нижегородской области (465) и Воронежской области (368).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 983 197 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 068 летальных исходов, выздоровел 3 472 091 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 8 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 106 712 263.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 611 403 человек. Далее идут Индия (10 838 843) и Бразилия (9 524 640).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 474 933. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (231 561) и Индия (155 114).

— Греция продлила до 22 февраля разрешение на въезд до 500 россиян в неделю. Условия остаются прежними. Въезд возможен только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. При себе необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, взятый не позднее чем за 72 часа до прибытия.

— В США сеть магазинов намерена платить сотрудникам за вакцинацию от COVID-19. Тем сотрудникам, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья или не желают делать это из-за каких-либо убеждений, также выплатят по $ 100, если они согласятся посещать специальные курсы.

— За все время пандемии на США приходится 25% от мировых случаев коронавируса. Антирекорды за минувшие сутки выявили в Албании — 1 130 новых случаев и на Ямайке — 328.