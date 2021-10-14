Губерниев: «Хочу обратиться к Ольге Бузовой. Я люблю вас, вернитесь ко мне в прямой эфир!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обвинения Ольги Бузовой в свой адрес.

«Когда она еще была замужем за Тарасовым, они как-то раз пришли ко мне на эфир. Мы очень мило поговорили, они сидели как два влюбленных голубка, держались за руки. Какие могут быть рассуждения, что я якобы ненавидел Ольгу Бузову? Мне кажется это смешным. Это голословные размышления врушки, не более того. Она заявляет, что не ожидала увидеть меня в эфире. А кого тогда она ожидала там?

Хочу обратиться к Ольге Бузовой. Я люблю вас, Ольга, вернитесь ко мне в прямой эфир! Мы можем поговорить на любого рода темы, обсудить какое-либо спортивное мероприятие. Чем хорош прямой эфир? Тем, что он показывает человека как на ладони", — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Минувшим летом Губерниев и Бузова устроили скандал в эфире спортивного канала: комментатор расспрашивал Ольгу про алкогольные напитки, чем довел девушку до слез. В недавнем интервью «Комсомольской правде» Бузова вспоминала тот инцидент, высказав мнение, что ее подставили. Ольга заявила, что Губерниев всегда ее ненавидел, еще с тех времен, когда она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.