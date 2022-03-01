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Сегодня, 10:57

Матыцин — о задачах Минспорта: «Восстановление РУСАДА — это один из наших приоритетов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорт РФ Олег Матыцин заявил, что главной задачей в российском спорте на данный момент является оперативное реагирование на отмену соревнований для россиян.

«Активно расширяются спортивные связи со стратегическим партнером — Китаем. Совместно будет проведено более 500 различных мероприятий. Очень важным остается сотрудничество в рамках стран БРИКС. Минспорта РФ поддерживает международное взаимодействие для чистого спорта. Восстановление РУСАДА — это один из наших приоритетов. В 2021 году было сделано очень многое, чтобы доказать, что Россия борется с допингом. Главные задачи на 2022 года — оперативное реагирование на отмену соревнований для наших спортсменов. Был создан оперативный штаб, куда входят все представители департаментов. Мы в ежечасном контакте с федерациями, чтобы действовать быстро. Это важно для уменьшения рисков для наших спортсменов. Конечно, актуальная задача — реализация концепций по развитию детско-юношеского спорта. Надеюсь, что благодаря нашей слаженной работе, все цели будут достигнуты», — сказал Матыцин.

Олег Матыцин
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