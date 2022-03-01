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«Мы переживем один из самых сложных периодов». Матыцин — о санкциях в российском спорте

Министр спорт РФ Олег Матыцин заявил, что необходимо помочь спортсменам вернутся в Россию
Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорт РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию в связи с санкциями международных спортивных федераций. По его словам, важно сохранить диалог с их руководством.

«Мы переживем один из самых сложных периодов в нашем взаимодействии с международными федерациями, — отметил Матыцин. — Рекомендации МОК и федераций являются неадекватными и политизированными. Мы должны спокойно проанализировать эту ситуацию. По отзыву мероприятий из России мы должны внимательно рассмотреть контракты, чтобы возместить средства, затраченные на организацию.

Очень важно сохранить диалог с руководством международных федераций. мы надеемся, что это не долгосрочное решение. Мы будем продолжать защищать наших спортсменов. С нашей точки зрения допущено главное нарушение — отсутствие равенства между спортсменами. Главная задача для нас сейчас — помочь спортсменам вернутся в Россию. Над этим мы и работаем сейчас".

Олег Матыцин
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