В России за сутки выявлено 97 333 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 12 753 человека, на 99,8 процента больше по сравнению с 28 февраля. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 813 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Свердловской области (4844), Самарской области (4 26), Новосибирской области (3591), Пермском крае (3493) и Сант-Петербурге (3421). В Москве за сутки выявлено 2066 случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 495 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 352 446 летальных исходов, выздоровели 13 748 465 человек.