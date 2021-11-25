Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как был обставлен его уход с «Матч ТВ».

— Вы тот редкий человек, который ушел с «Матч ТВ» без обид?

— Я — да. Что было у нас на «последнем танце» — там все и останется.

— Как выглядел «последний»?

— Я же не просто взял трудовую и откланялся — был разговор с Тиной и Тащиным. Вот что я там услышал — говорить не стану. А с моей стороны какие могут быть обиды?

— Любому важному шагу предшествует последняя капля, она многое решает. Какая у вас?

— Не хочу об этом. Неправильно! Мы все видим, что происходит сейчас. Какое направление выбрал «Матч». Я об этом не догадывался — знал. Вот и все. А параллельно появилось предложение с «Первого».

— Вы обронили, что сразу отправили SMS Тине и Тащину. Как сформулировали?

— «Хочу поговорить с вами». Приходит ответ: «О чем? О том, что будет больше работы?» — «Как раз нет, не об этом...» Разговор состоялся в ту неделю, когда оба получили статусное повышение. О чем я даже не подозревал. В понедельник им написал, в среду объявили, что они стали топами, в пятницу мы встретились. А за пару недель до меня еще и Нобель уволился. Публика увязала все в одну цепь. Но это не так.

— Связи никакой?

— Вообще! Разные истории. Я не знал, что Нобель готовит. Вдруг увольняется! Я ему набрал, поболтали. Но он был не в курсе, что я скоро отправлюсь следом! А знаете, что самое смешное? На то интервью с Мамаевым мог поехать и я. Но ряд причин увел от этого разговора.

— Не считая Тины и Тащина — первый телевизионный человек, узнавший о вашем решении?

— Я никому не говорил. Боялся утечки — и правильно делал. Это бросало бы тень на меня и канал. Зачем? Я не сжигал мосты. Мы договорились, что объявим одновременно, секунда в секунду. Я — в Instagram, «Матч» — на своем сайте. Об уходе знали только близкие.

— Не имеющие отношения к телевидению?

— Да. От них точно утечки не было бы. А выговориться мне все-таки хотелось.

— Кто особенно настойчиво вас отговаривал?

— Никто.

Полностью интервью Казанского — в полночь на сайте «СЭ»