Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров стал победителем конкурса «Энергия побед»
21:10
Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров стал лауреатом XI Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди федеральных СМИ.
Также призерами конкурса в номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ стали обозреватели «СЭ» Владимир Иванов и Александр Кружков, занявшие второе и третье место соответственно.
Колонка Игоря Рабинера для русской версии сайта nhl.com была признана лучшей среди иностранных русскоязычных СМИ.
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