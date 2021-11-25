Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров стал победителем конкурса «Энергия побед»

Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров стал лауреатом XI Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди федеральных СМИ.

Также призерами конкурса в номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ стали обозреватели «СЭ» Владимир Иванов и Александр Кружков, занявшие второе и третье место соответственно.

Колонка Игоря Рабинера для русской версии сайта nhl.com была признана лучшей среди иностранных русскоязычных СМИ.