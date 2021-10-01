Моссаковский рассказал, почему отказался от употребления мяса

Бывший комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в интервью «СЭ» объяснил, почему отказался от употребления мяса.

— Почему ты перестал есть мясо?

— Во-первых, потому что без него легче, без него лучше обмен веществ и еще есть и моральный аспект.

— Расскажи поворотную историю.

— Ездил в Южную Америку, к шаманам на Амазонку. И, как мне кажется, этот опыт сделал меня чуть ближе к природе. Я не хочу брать на себя ответственность за массовое убийство скота. Четко понимаю, что сам не могу взять нож и перерезать горло барану. Но получается, что если я ем баранину, то, значит, делаю это, просто чужими руками. Стимулирую убийство баранов, свиней, коров и кого угодно. Не ассоциирую себя с этим. Я в своей жизни съел огромное количество отбивных, стейков и бургеров и очень хорошо понимаю тех, кто с удовольствием заказывает себе стейк рибай, и ни в коем случае никого не осуждаю, и никого ни к чему не призываю. Но для себя решил, что эта история закончена.