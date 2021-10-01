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Мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Синеглазов умер от коронавируса

21:50
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Обладатель 26 мировых рекордов по поднятию тяжестей Владимир Синеглазов скончался в Ельце Липецкой области от коронавирусной инфекции в возрасте 61 года.

«Да, к сожалению, сегодня пришло печальное известие — умер Владимир Синеглазов. Он принимал участие в различных мероприятиях. Он умер от коронавируса, ему был 61 год», — цитирует ТАСС пресс-службу городской администрации.

В 2009 году Синеглазов был признан самым сильным человеком России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12559931

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное