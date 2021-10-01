Моссаковский вспомнил последний разговор с Розановым

Бывший комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о Юрии Розанове.

— Мы навещали его в больнице с Тимуром Журавелем. Наверное, это было за неделю. Он приболел, и понятно, что в его состоянии это давалось тяжело. Мы покашляли, температура поднялась, и все прошло. А когда такие заболевания, как у него, понятно, что любая болячка — очень серьезный стресс для организма. Когда мы были у него в больнице, он уже пошел на поправку. То есть, он был плохой, слабый, но была положительная динамика. Никто из нас не задумывался, что это последние дни Юры, потому что уже были такие ситуации, что он болел и выглядел плохо, а потом поправлялся и все было хорошо. А здесь... Мы с Тимуром по факту тогда видели его в последний раз.

Юра был слаб, поэтому говорили, в основном, мы. Но он улыбался, был рад нас видеть...