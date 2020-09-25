Москва ввела новые ограничения из-за коронавируса. Собянин объяснил эти меры

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему было принято решение ввести новые меры предосторожности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице.

С понедельника, 28 сентября:

— Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома.

— Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

— Руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

— Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки, — написал Собянин в своем блоге. — Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит — выходить из дома не является нарушением.

Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений.

Но в тоже время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.

Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей.

Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня.

Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей.