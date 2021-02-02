МОК отклонил жалобу на ФИФА, Инфантино и CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил жалобу на Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), ФИФА и президента организации Джанни Инфантино, сообщает официальный сайт организации.
В октябре 2020 года жалобу подал Филипп Ренц, адвокат компании Sport 7, которая занимается расследованием незаконной деятельности футбольных агентов.
Комиссия по этике МОК отметила, что жалоба на CAS не входит в ее компетенцию, а потому не может быть рассмотрена.
Кроме того, по мнению комиссии, жалоба на ФИФА также не входит в компетенцию МОК, поскольку связана с отношениями МОК не конкретно с ФИФА, а с руководством организации.
Инфантино же попадает под действия комиссии по этике, однако в его отношении комиссия по этике МОК отметила, что жалоба относится только к общим обвинениям. В отсутствие доказательств каких-либо конкретных фактов, в которых может быть обвинен Инфантино, комиссия рекомендовала отклонить жалобу.
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