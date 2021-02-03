По состоянию на среду 3 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (1 916), Москве (1 545), Московской области (773), Нижегородской области (477) и Воронежской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровело 3 365 367 человек.