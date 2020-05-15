Коронавирус в мире 15 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 15 мая в мире зарегистрированы 4 256 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 303 407 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 704 278 человек выздоровел за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 457 5938 человека. Далее идут Испания (272 646), Россия (252 245), Великобритания (233 151) и Италия (233 151). После этой пятерки — Бразилия (203 165), Франция (178 870), Германия (174 975), Турция (144 749), Иран (114 533), Китай (82 933) и Индия (82 052).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (86 912), Велиобритании (33 614), Италии (31 368), Франции (27 425) и Испании (27 321). Далее идут Бразилия (13 999), Бельгия (8 903), Германия (7 928), Иран (6 854), Голландия (5 594), Канада (5 472) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (318 027), далее идут Испания (186 480), Германия (150 300), Италия (115 288), Турция (104 030), Иран (90 539), Бразилия (79 479), Китай (78 209), Франция (59 605), Россия (53 530), Канада (36 097) и Канада (36 091).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 14 мая в России выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.