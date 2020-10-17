Главное о коронавирусе в России и мире на 17 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 617 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 648), Санкт-Петербурге (659), Московской области (458), Нижегородской области (288) и Ростовской области (287).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 002 летальных исхода, выздоровели 1 065 199 человек.

— Россия приостановила экспорт препарата «Ареплевир» в Среднюю Азию в связи с высоким спросом в стране на лекарство, помогающее бороться с коронавирусом.

— Минздрав установил предельные цены на препараты от коронавируса «Авифавир и «Ареплевир». Производители не должны продавать лекарство дороже 100 рублей за таблетку.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 17 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 39 613 432.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 288 278 человек. Далее идут Индия (7 432 680) и Бразилия (5 201 570).

— В мире зарегистрирован абсолютный рекорд по количеству новых случаев коронавируса — более 400 тысяч за сутки. Также, зарегистрирован рекорд по количеству случаев за сутки во Франции — 30 621.

— В Лондоне вводится второй, «высокий» уровень угрозы распространения коронавируса. Строго рекомендуется сокращение числа поездок без крайней необходимости. Все рестораны и бары будут закрываться в 22.00.