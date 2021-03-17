Главное о коронавирусе в России и мире на 17 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду, 17 марта, за последние сутки в России выявлено 8 998 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 755 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 201), Санкт-Петербурге (927), Московской области (463), Нижегородской области (352) и Ростовской области (241).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 418 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 93 364 летальных исхода, выздоровели 4 024 975 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 17 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 121 323 048.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 231 550 человека. Далее идут Бразилия (11 609 601) и Индия (11 438 474).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 549 367. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (282 400) и Мексика (195 119).

— Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране. Кроме того, на северо-западе страны выявили новый вариант коронавируса. У людей, которые им заразились, «были типичные для SARS-CoV-2 симптомы», однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

— В Бразилии ухудшается ситуация с коронавирусом. Президент страны назначил четвертого за время пандемии главу минздрава. Реанимации 25 из 27 столиц штатов работают на пределе. Чтобы попасть в больницу, нужно вставать в очередь.

— В мире за все время пандемии выявили более 120 млн заражений COVID-19. За минувшие сутки в Иордании зафиксировали антирекорд — 9 417 новых случаев.