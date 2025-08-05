Медведева — о погибшем Гришине: «Покойся с миром, золотой голос фигурного катания»

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на гибель комментатора Александра Гришина. Ему было 47 лет.

«В голове не укладывается. Саша, дорогой наш друг и коллега... Покойся с миром, золотой голос фигурного катания», — написала спортсменка в соцсети.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу.