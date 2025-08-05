Статьи
5 августа, 12:40

Первый канал принес соболезнования родственникам Гришина

Павел Лопатко

Первый канал отреагировал на гибель комментатора Александра Гришина. Ему было 47 лет.

«Спорт был для Александра не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизнь. Он пришел на российское телевидение в 2002 году, вел репортажи с зимних и летних Олимпиад XXI века, работал на чемпионатах мира и Европы по футболу и фигурному катанию на протяжении десятка с лишним лет. Много лет на Первом он комментировал фигурное катание в паре с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой, их незабываемый дуэт стал визитной карточкой спортивных телетрансляций», — говорится в сообщении.

Первый канал принес соболезнования родственникам и близким Гришина.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу.

Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
