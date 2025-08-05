Первый канал принес соболезнования родственникам Гришина

Первый канал отреагировал на гибель комментатора Александра Гришина. Ему было 47 лет.

«Спорт был для Александра не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизнь. Он пришел на российское телевидение в 2002 году, вел репортажи с зимних и летних Олимпиад XXI века, работал на чемпионатах мира и Европы по футболу и фигурному катанию на протяжении десятка с лишним лет. Много лет на Первом он комментировал фигурное катание в паре с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой, их незабываемый дуэт стал визитной карточкой спортивных телетрансляций», — говорится в сообщении.

Первый канал принес соболезнования родственникам и близким Гришина.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу.