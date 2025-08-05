Статьи
5 августа, 13:27

Колосков не увидел смысла в кешбэке на поездки болельщиков в другие регионы

Павел Лопатко

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предложение депутата Государственной думы РФ Амира Хамитова о введении механизма частичной компенсации затрат болельщикам, совершающим поездки в другие регионы России.

«Я думаю, что это абсолютно бессмысленная затея, в России ведь есть другие задачи сегодня на данный момент, куда можно потратить деньги, использовать их для государства, общества и населения. Ну какой туризм? Прилетел, посмотрел, улетел. Только лишняя головная боль для организаторов и остальных», — цитирует Колоскова ТАСС.

По словам Колоскова, подобные поездки болельщиков являются «чисто человеческой забавой», а не туризмом.

Источник: ТАСС
Вячеслав Колосков
