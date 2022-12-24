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Сегодня, 14:45

Ещенко заявил о намерении разбираться в суде по делу о конфискации квартиры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Андрей Ещенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко заявил «СЭ», что планирует обращаться в суд по делу о конфискации квартиры, купленной для супруги несколько лет назад.

«Мне пишут люди, помогают советами. Пока что дело не сдвигается. Я советуюсь с разными людьми, в том числе и с юристами и адвокатами. Попозже придем к общему знаменателю. Но, конечно, я буду отстаивать свои интересы в суде. Это моя квартира», — сказал Ещенко «СЭ».

Ранее «КП» сообщала, что у супруги Ещенко конфискуют квартиру, купленную несколько лет назад, а жену Андрея и их 6-летнего ребенка выселяют.

Андрей Ещенко
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