Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о том, что УЕФА проведет международный турнир для юношеских сборных в Волгограде.

«Международные федерации находятся под давлением. Они не отбирали бы у России и сейчас никакие соревнования, потому что знают, что организовать так, как делают в России, мало кто может на таком уровне. Это показал прошедший чемпионат Европы. Видимо в футболе они решили, как и в теннисе пойти по принципу: будем стараться быть максимально вне политики, как они продемонстрировали на ЧМ. Выступление футболистов на международной арене зависит от переговоров. Иначе все равно будет политическое давление. Если только не случится бунт на корабле, и федерации скажут, что они больше политиков не слушают, что они только про спорт. Это будет крайне сложно, потому что каждый спортивный чиновник живет в своих странах, и определенное воздействие на него есть, как бы он ни говорил, что он независим», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.