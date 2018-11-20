Личность одного из подозреваемых по делу об убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале пока не установлена. Второй – боец Мачиев

В пресс-службе Следственного управления по республике Дагестан "СЭ" сообщили, что на данный момент пока не установлена личность второго подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. Он погиб в ночь с субботы на воскресенье в Махачкале в результате выстрела в голову рядом с одним из ресторанов. Офицер пытался предотвратить конфликт между двумя группами посетителей. Один из подозреваемых – чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев, второй скрылся с места преступления. СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 1 ст. 222 "Незаконный оборот оружия".

– На данный момент в деле не появилось новых обстоятельств – следствие проводит допросы, опознания, изучаются записи с камер видеонаблюдения, – сказали в пресс-службе.

– Личность второго подозреваемого все еще неизвестна?

– Официально не установлена.

– Соответственно, не понятно, стрелял ли Мачиев, или же это сделал неизвестный?

– Да, сейчас картина произошедшего только восстанавливается. (Иван Торопцев)

Отметим, что после трагедии боец ММА Хабиб Нурмагомедов поддержал идею закрытия ночных клубов в Дагестане.