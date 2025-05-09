Чалов и Головин поздравили с 80-летием Победы

Нападающий ПАОК Федор Чалов и полузащитник «Монако» Александр Головин поздравили с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Поздравляю с 80-летием Великой Победы! Гордимся подвигом наших героев! Помним и благодарим всех тех, кто сражался за наше «сегодня». Мирного неба над головой», — написал Чалов в своем Telegram-канале.

«С Праздником Великой Победы!» — написал Головин и прикрепил открытку.

Чалов в текущем сезоне сыграл за ПАОК 39 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

На счету Головина в сезоне-2024/25 29 игр за «Монако», 3 мяча и 1 голевая передача.