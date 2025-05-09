Сколько выходных и рабочих дней в мае 2025: все праздники и когда на работу

В мае 2025 года будет 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней.

В связи с праздником Весны и Труда, который ежегодно отмечается 1 мая, россияне отдыхали четыре выходных дня — с 1 мая по 4 мая.

День Победы, который ежегодно празднуется 9 мая, в этом году выпадает на пятницу. Однако в России начнут отдыхать уже в четверг, 8 мая, за счет перенесенного выходного с Дня защитника Отечества. Таким образом, праздники в честь Дня победы продлятся с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье). Перед длинными выходными будет трехдневная рабочая неделя: с 5 мая (понедельник) по 7 мая (среда). Первым рабочим днем после длинных праздничных выходных станет понедельник, 12 мая.