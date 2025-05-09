Статьи
9 мая, 13:30

Фетисов: «Наши предки выиграли в этой войне, дав нам возможность побеждать на спортивных площадках»

Александр Абустин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от просмотра парада Победы.

«Как обычно, эмоции переполняют. Все меньше и меньше наших героев остается с нами, но мы обязаны делать все, чтобы их помнить. В этом году 80-летие и сегодня присутствовало большое количество иностранных друзей, которые приехали разделить с нами этот день. Это говорит об уважении к нашему президенту, стране, истории и нашему народу. Перед нами стоит большая ответственность за будущие победы во всех направлениях», — сказал Фетисов «СЭ».

80 фактов о&nbsp;советском спорте в&nbsp;годы Великой Отечественной войны.80 фактов о спорте во время Великой Отечественной войны

Также Фетисов подчеркнул вклад победы в Великой Отечественной войне в развитии российского спорта.

«До войны у нас было спартакиадное движение и мы помним эти парады физкультурников. Большое количество спортсменов, вернувшихся с войны, принимало участие на первых Олимпиадах 1952 и 1954 года. Они выступили очень достойно, принесли нам победы и награды. Это та память, которую мы обязаны хранить. Память наших предшественников, которые заложили основы спорта, как части нашей истории и культуры. Мы благодарны нашим отцам, дедами и прадедам, что они выиграли в этой войне, дав нам возможность побеждать на спортивных площадках», — добавил Фетисов.

В 2025 году празднуется 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Вячеслав Фетисов
Монсон признался, что не знал о Дне Победы, пока жил в США: «Мне стыдно»

Чалов и Головин поздравили с 80-летием Победы

