Американский кардинал Роберт Прево избран новым папой римским

Главой Римско-католической церкви стал американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV.

69-летний Прево родом из Чикаго, штат Иллинойс. Большую часть карьеры провел в качестве миссионера в Южной Америке. Недавно он возглавил офис Ватикана по назначению епископов. Ожидается, что Прево продолжит реформы, начатые Папой Франциском. Он десять лет проработал в Трухильо, Перу, а затем был назначен епископом Чиклайо, где служил с 2014 по 2023 год.