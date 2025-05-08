Жирков не согласился со словами Трампа о вкладе США в победу во Второй мировой войне

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Вторую мировую войну выиграла Америка.

По мнению главы США, советская армия не была решающим фактором в победе над фашизмом. Однако Жирков не согласился с Трампом и назвал Советский Союз главным победителем Второй мировой войны.

«Это то же самое, как некоторые страны переписывают историю Великой Отечественной войны. Хотя все люди знают, что Великую Отечественную войну выиграл советский солдат. Конечно, не без помощи Америки, союзников. Но главный победитель — это Советский Союз», — приводит matchtv.ru слова Жиркова.

9 мая в России будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Ранее РПЛ рассказала об акциях в честь праздника на матчах 28-го тура чемпионата страны по футболу.

41-летний Жирков является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА.