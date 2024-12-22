Поветкин покинул пост вице-губернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин покинул должность заместителя губернатора Вологодской области. Он добавил, что теперь сосредоточится на своей семье.

«Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — написал Поветкин в Telegram-канале.

Он был назначен на должность 14 мая 2024 года. Поветкин отвечал за патриотическое воспитание молодежи и привлечение жителей области к спорту.