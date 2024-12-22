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22 декабря, 23:33

Поветкин покинул пост вице-губернатора Вологодской области

Руслан Минаев
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Александр Поветкин.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин покинул должность заместителя губернатора Вологодской области. Он добавил, что теперь сосредоточится на своей семье.

Боксер Александр Поветкин празднует победу над Карлосом Такамой 24&nbsp;октября 2014 года. Поветкина отстранили из-за допинг-нарушения 10-летней давности. Он завершил карьеру еще в 2021 году

«Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — написал Поветкин в Telegram-канале.

Он был назначен на должность 14 мая 2024 года. Поветкин отвечал за патриотическое воспитание молодежи и привлечение жителей области к спорту.

Бокс
Александр Поветкин
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