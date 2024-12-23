Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 18:25

WhatsApp могут заблокировать на территории России в 2025 году

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
WhatsApp.
Фото Global Look Press

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин не исключил блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская) в следующем году. По его словам, это произойдет, если руководство не будет соблюдать требования российского законодательства.

«Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться. Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ», — цитирует Шейкина РИА Новости.

Сенатор добавил, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора и продолжит предоставлять услуги в России, то «для пользователей ничего не изменится».

20 декабря стало известно, что мессенджер принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в сети Интернет.

WhatsApp создан для платформ Android, iOS, S40 и KaiOS. Первый официальный выпуск приложения относится к ноябрю 2009 года.

Источник: РИА Новости
Читайте также
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Легендарная лыжница Сметанина попала в реанимацию после инсульта
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поветкин покинул пост вице-губернатора Вологодской области

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости