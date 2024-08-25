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Сегодня, 11:47

Глава ВФГБК Архипов — об упущенном золоте Петрова: «Мы подали протест. Но, скорее всего, решение будет оставлено в силе»

Сергей Жуков
корреспондент
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Захар Петров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал «СЭ» упущенное золото российского каноиста Захара Петрова на дистанции 500 метров в финале чемпионата мира в Самарканде.

На последних метрах финального заезда лодка россиянина перевернулась, в результате чего, спортсмен выпал из нее. Петров был одним из лидеров заезда. В официальном протоколе указано, что гребец не финишировал.

«Мы подали протест. Но, скорее всего, решение будет оставлено в силе, потому что спортсмен не пересек линию финиша. Не повезло. Погода не очень хорошая была, хотя спортсмен опытный, несмотря на свой молодой возраст. Есть минимальные шансы на то, что протест окажется удачным. Сегодня решение точно будет», — сказал Архипов «СЭ».

Захар Петров
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