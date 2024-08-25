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Сегодня, 11:49

Каноистка Черниговская о победе на чемпионате мира: «Сделали то, к чему шли»

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Российские каноистки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова прокомментировали победу в спринте на 200 метром на чемпионате мира в Самарканде.

Россиянки прошли дистанцию за 37,325 секунды.

Черниговская: «Все круто! Мы сделали то, к чему шли. Спасибо всем, кто нас поддерживал, кто в нас верил. Любим, целуем и обнимаем».

Долгова: «Рада, что у нас все получилось. Все то, к чему мы шли — всего добились. Спасибо моей напарнице, спасибо всем, кто болел за нас, родным, близким».

Серебро выиграла сборная Португалии (Тереза Портела и Франсишка Лайа) — 37,420. Бронзу завоевала сборная Белоруссии (Ольга Худенко и Марина Литвинчук) — 37,667.

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