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Сегодня, 16:10

Федерация каноэ России поможет избитому Ляпунову в случае необходимости

Даниил Аршавский
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Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов сообщил, что организация готова оказать помощь серебряному призеру чемпионата Европы 2016 года байдарочнику Кириллу Ляпунову после нападения на спортсмена в Москве.

В ночь на пятницу, 3 января, 38-летний спортсмен получил перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица. Ранее генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова рассказала, что гребец находится в стабильном состоянии.

«Я так понимаю, что сложные ушибы в основном лица, но он дома. Сейчас пусть время пройдет, он придет в чувство. Безусловно, поможем, чем сможем, в этом сомнений нет, всегда так делаем. Желаю скорейшего выздоровления Кириллу, все бывает в жизни, надеюсь, что все будет хорошо», — цитирует Архипова ТАСС.

Ляпунов выступал в составе сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, дважды завоевывал серебро чемпионатов Европы и выиграл Универсиаду-2013 в Казани.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
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