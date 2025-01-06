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Полиция проводит проверку по факту нападения на гребца Ляпунова в Москве

Даниил Аршавский
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Московская полиция проводит проверку по факту избиения серебряного призера чемпионата Европы 2016 года байдарочника Кирилла Ляпунова в центре столицы России 3 января.

Гребец получил перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица. По словам генерального секретаря Федерации каноэ России Елены Исхаковой, спортсмен уже выписался из больницы и находится дома в стабильном состоянии.

«По факту произошедшего с Ляпуновым проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — цитирует ТАСС представителя полиции.

На данный момент полиция устанавливает причины и мотивы нападения неизвестных на 38-летнего Ляпунова.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
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В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова
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